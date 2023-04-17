Робити перші кроки на імплантованих протезах можна вже на другий день після операції.

В Україні вперше імплантували протез пацієнтові прямо в кістку. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, цим пацієнтом став ветеран російсько-української війни, 56-річний капітан ЗСУ Ігор Крупнов.

За словами Ляшка, восени авто, в якому він їхав на завдання разом з побратимами, наскочило на міни, тоді військовий втратив обидві ноги.

"В Україні вперше імплантували протез пацієнтові прямо в кістку... Застосована технологія має назву остеоінтеграційне протезування. Її переваги: чутливість та функціональність. Особливо актуальною є для людей, які втратили обидві кінцівки, адже використовувати класичні протези їм складно й часто боляче. Робити перші кроки на імплантованих протезах можна вже на другий день після операції. Ще за шість тижнів – повноцінно ходити", - розповів міністр.

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Він уточнив, що допомогти українським лікарям взявся один із провідних спеціалістів у світі – австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс, який у своїй країні зробив вже майже тисячу операцій, ще пʼять сотень – по всьому світу.

"Після протезування Ігор почуває себе добре, вже зробив перші кроки. Лікарі задоволені результатом. Загалом протягом цього візиту остеоінтегруючі операції зробили трьом українцям. Пишаюся тим, що для наших пацієнтів стають доступними такі сучасні технології", - додав Ляшко.

Очільник МОЗ сподівається, що найближчим часом до допомоги українським лікарям також доєднаються фахівці з Німеччини та Швеції.

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