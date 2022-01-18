Більшу частину інформації про препарат вже передали експертам організації

Російська Федерація надала більшу частину інформації про вакцину "Супутник V". Повний пакет документів повинні передати до кінця січня.

Про це повідомляють РІА Новости.

"Представлення більшої частини даних відбулося наприкінці грудня 2021 року. Остаточні дані очікуються в кінці січня", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що російський фонд прямих інвестицій повинен надати ВООЗ докази усунення всіх недоліків, на які вказували експерти. Після цього повинні провести інспекцію на місці.‎

Читайте такожУ компанії Moderna анонсували створення комбінованої вакцини від грипу та COVID-19Варто відзначити, що представник ВООЗ у РФ Меліта Вуйнович заявила, що документи по вакцині передали експертам організації ще 30 грудня.

"Супутник V": Російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу "Супутник V". Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародному науковому співтовариству ніяких даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку і ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

При цьому ВООЗ відклала схвалення російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", заявивши про невідповідність техніки виробництва препарату.

У свою чергу у США заявили, що не пустять в країну іноземних громадян, щеплених від коронавірусу, російською вакциною"Супутник V".

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