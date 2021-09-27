До США не зможуть потрапити ті, хто щепився вакциною, яка не схвалена ВООЗ або FDA.

Нові правила США для в'їзду до країни іноземних громадян, щеплених від коронавірусу, не дозволяють перетин кордону особам, котрі вакцинувалися російською вакциною "Супутник V".

Про відкриття кордонів США з листопада для іноземних мандрівників, щеплених проти коронавірусу, стало відомо минулого тижня, пише The Washington Post.

Згідно з новими правилами, до США не зможуть потрапити ті, хто щепився вакциною, яка не схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я або Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Наразі серед дозволених препаратів - вакцини Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm і Sinovac.

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"Це велика проблема для російських мандрівників та для людей в інших країнах, які вакцинувалися "Супутником V", - сказала професор Університету Співдружності Вірджинії Джудіт Твігг.

За даними російського фонду прямих інвестицій, вакцину "Супутник V" схвалили в 70 країнах, де проживає понад 4 мільярди людей. Росіяни стверджують, що безпеку та ефективність їхньої вакцини нібито були підтверджені під час клінічних випробувань і "реального використання в низці країн".

WP зазначає, що нові правила США торкнуться не тільки росіян. За даними Глобального інноваційного центру охорони здоров’я при Університеті Дюка, у всьому світі було придбано близько 448 мільйонів доз вакцини Sputnik V. Обмежені можливості для подорожей, імовірно, стануть причиною подальшої критики російського препарату.

"Росія втратила можливість використовувати цю вакцину як дипломатичний інструмент", - сказала Твігг, посилаючись на проблеми виробництва російської вакцини.

Посольство Росії у Вашингтоні відмовилося коментувати нову політику США.

Окрім російського "Супутника", ні FDA, ні ВООЗ не схвалили індійський препарат Covaxin, який наразі використовується переважно в Індії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я відклала схвалення російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", заявивши про невідповідність техніки виробництва препарату.

"Супутник V": російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу "Супутник V". Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

Автор: Олександр Топчій