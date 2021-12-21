Nuvaxovid від Novavax рекомендована ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров’я додала ще одну вакцину проти коронавірусу до переліку таких, що рекомендовані для екстреного використання.

Про це повідомили у пресслужбі ВООЗ.

Читайте такожАмериканська компанія Novavax заявила про отримання першого дозволу на використання її вакцини від COVID-19Минулого тижня ВООЗ схвалила вакцину Covovax від американського виробника Novavax. Цю вакцину виготовляє Інститут сироватки крові Індії (Serum Institute of India).

Нова схвалена вакцина - Nuvaxovid - була створена Novavax разом з фондом Коаліція інновацій у сфері готовності до епідемії (CEPI).Співзасновниками останньої є держави Індія та Норвегія, Всесвітній економічний форум, Фонд Білла та Мелінди Гейтс та британський БФ Wellcome Trust.

Що відомо про Nuvaxovid?

Nuvaxovid виготовляється за тією ж технологією, що й Covovax. Це вакцини на основі отриманого в лабораторії спайкового білка вірусу SARS-CoV-2.

Обидві вимагають введення двох доз одному пацієнтові і зберігання за температури 2-8 °C.

На сайті Novavax зазначено, що випробування третьої фази у Великобританії показало загальну ефективність вакцини у 89,7%, а в Мексиці - 90,4%.

Nuvaxovid також був схвалений Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) 20 грудня. Це п'ята схвалена регулятором вакцина. Європейський регулятор радить використовувати ці вакцини для людей у віці від 18 років.

Цю вакцину не радять особам, які страждають на гостре важке гарячкове захворювання або гостру інфекцію, а також тим, хто має алергію на компоненти препарату - можлива серйозна алергічна реакція.

Серед побічних реакцій повідомляють про головний біль, біль в м'язах і суглобах, нудоту, стомлюваність та нездужання.

Скільки тримається ефект від щеплення - ще не визначили.

Нагадаємо, наразі в Україні щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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