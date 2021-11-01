Технологія виробництва Novavax відрізняється від решти вакцин, що нині використовуються у світі.

Американська компанія Novavax заявила про отримання першого дозволу на використання її вакцини від COVID-19.

Першою країною світу, яка дала дозвіл на екстрене використання вакцини від COVID-19 розробника Novavax, стала Індонезія, повідомляє Deutsche Welle.

У прес-релізі Novavax зазначено, що вакцину вироблятиме Інститут сироватки крові Індії (Serum Institute of India), в Індонезії препарат реалізовуватимуть під назвою COVOVAX.

Вакцина Novavax вводиться двома дозами, для зберігання не потребує наднизьких температур. Технологія її виробництва відрізняється від мРНК вакцин від коронавірусу, що нині широко використовуються у світі: в її основі - копії спайк-протеїнів, або так званих "шипів" коронавірусу, відтворені в лабораторії.

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"Це перший у світі дозвіл регулятора на використання вакцини на основі протеїну, виданий після третьої фази клінічних досліджень, що продемонстрували ефективність і безпеку", - зазначили в компанії й додали, що очікують на ухвалення дозволів у інших країнах "найближчими тижнями і місяцями".

У червні компанія Novavax оголосила, що загальна ефективність її препарату сягає 90,4%, а у 100% випадків вакцина захищає від середнього та тяжкого перебігу захворювання.

Як повідомила компанія у жовтні, запуск виробництва препарату затримався, зокрема через брак сировини, утім проблему вирішено й планується виробництво 150 мільйонів доз на місяць до кінця року завдяки партнерству з індійськими, південнокорейським і японськими заводами. Novavax подала заявки на дозволи у Великій Британії, Євросоюзі, Канаді, Австралії, Індії та Філіппінах.

У травні цього року на той час міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомляв, що влітку Україна очікує на поставки 10 млн законтрактованих доз вакцини Novavax від Інституту сироватки крові Індії. Утім, у серпні новий очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що контракт з постачальником розірвали, бо Інститут не виконав своїх зобов'язань.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації від COVID-19. Наразі щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

На сьогодні понад 7,4 млн українців повністю імунізовані від коронавірусної хвороби.

Вакцинація від коронавірусу у світі: що відомо

Автор: Вікторія Токарєва