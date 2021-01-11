Міжнародні експерти ВООЗ приїдуть до Китаю 14 січня.

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я приїде до Китаю для вивчення походження коронавірусу.

Про це повідомили в Національному управлінні охорони здоров'я Китаю, пише Reuters.

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Міжнародні експерти приїдуть в країну 14 січня.

Подробиці про маршрут команди ВООЗ не повідомляються.

Експерти повинні були приїхати в Китай ще на початку січня. Тоді влада Китаю ще не видала спеціальних дозволів, щоб безперешкодно в'їхати на територію країни і почати розслідування.

Там заявили, що стурбованість ВООЗ із затримкою видачі дозволів сильно перебільшена.

В середині грудня 2020 року в ВООЗ повідомили про те, що їх команда експертів збирається поїхати в січні в Китай розслідувати походження COVID-19.

Один з членів комісії заявив, що команду не інформували про будь-які обмеження під час їх роботи в Китаї, за винятком двотижневого карантину.

Коронавірус: що відомо

Коронавірус нового типу вперше був виявлений в китайському місті Ухань в кінці 2019 року і з того часу поширився по всьому світу. Уряд КНР підозрюється в замовчуванні поширення інфекції на першому етапі і в заниженні числа хворих і померлих. Китай це заперечує.

З початку пандемії у світі зафіксували понад 90 млн випадків інфікування коронавірусом, майже 2 млн осіб померли.

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Автор: УНІАН