Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я приїде до Китаю для вивчення походження коронавірусу.
Про це повідомили в Національному управлінні охорони здоров'я Китаю, пише Reuters.
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Міжнародні експерти приїдуть в країну 14 січня.
Подробиці про маршрут команди ВООЗ не повідомляються.
Експерти повинні були приїхати в Китай ще на початку січня. Тоді влада Китаю ще не видала спеціальних дозволів, щоб безперешкодно в'їхати на територію країни і почати розслідування.
Там заявили, що стурбованість ВООЗ із затримкою видачі дозволів сильно перебільшена.
В середині грудня 2020 року в ВООЗ повідомили про те, що їх команда експертів збирається поїхати в січні в Китай розслідувати походження COVID-19.
Один з членів комісії заявив, що команду не інформували про будь-які обмеження під час їх роботи в Китаї, за винятком двотижневого карантину.
Коронавірус: що відомо
- Коронавірус нового типу вперше був виявлений в китайському місті Ухань в кінці 2019 року і з того часу поширився по всьому світу. Уряд КНР підозрюється в замовчуванні поширення інфекції на першому етапі і в заниженні числа хворих і померлих. Китай це заперечує.
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