Йдеться про масштабне розгарбування окупантами агропідприємств на тимчасово захоплених територіях.

Служба безпеки України (СБУ) та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на заступника голови уряду РФ Дмитра Патрушева, який організував масове викрадення зерна з тимчасово окупованих регіонів України.

Як повідомив прес-центр СБУ у Telegram, за матеріалами справи, з початку повномасштабної війни за координації російського урядовця окупанти вивезли до країни-агресора понад 4 млн тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд гривень.

Розслідування встановило, що йдеться про масштабне розгарбування окупантами агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Відео дня

Зазначається, що у подальшому награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував "тіньовим флотом" РФ до країн Близького Сходу та Північної Африки під виглядом російського товару.

В спецслужбі нагадали, що Дмитро Патрушев є сином "сірого кардинала" Кремля Миколи Патрушева, який протягом чверті століття очолював спочатку ФСБ, а потім раду безпеки РФ і зараз займає посаду помічника Путіна.

"За наявними даними, саме Патрушев-"старший" пролобіював призначення свого сина на посаду міністра сільського господарства Росії і згодом – заступника голови російського уряду. Щоб організувати викрадення українського зерна, Дмитро Патрушев використовував делеговані йому повноваження міністра агрополітики країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Інші новини щодо дій СБУ

Як повідомляв УНІАН, днями контррозвідка СБУ затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Окрім того, СБУ з Генпрокуратурою також нещодавно проводили масштабні обшуки на митницях. Одна з причин - запобігання контрабанді зброї та наркотиків. Однак це не все.

Вас також можуть зацікавити новини: