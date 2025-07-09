Це частина роботи СБУ із недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці.

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань та Національна поліція проводять масштабні обшуки на митниці у Одеській, Волинській та Чернівецькій областях.

За даними джерел у правоохоронних органах, у коментарі УНІАН, ці обшуки – частина роботи СБУ із недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України.

Робота СБУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

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Це унікальне озброєння Сил оборони України, призначене для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з "Нептуна" було знищено флагман Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер "Москва".

Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів - 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність. Інший фігурант - його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався до України, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

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