Шпигунами виявилися батько та його син, який навчався в Києві.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, це унікальне озброєння Сил оборони України, призначене для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з "Нептуна" було знищено флагман Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер "Москва".

"Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів - 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність", - розповіли у СБУ.

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Інший фігурант - його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався до України, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

"За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських "Нептунів". Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Утім, контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності та затримала "на гарячому" під час передачі йому таємних документів. Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.

У СБУ також повідомили, що під час обшуків у обох фігурантів було вилучено телефони з доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Китай підозрюють у використанні лазера для націлювання на німецький літак

Як повідомлялося, раніше Міністерство закордонних справ Німеччини викликало китайського посла в Берліні, звинувативши КНР у використанні лазера для націлювання на німецький літак, який брав участь в операції Європейського Союзу "Аспідес". Інцидент стався над Червоним морем.

Водночас речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Німеччина помилилася, коли звинуватила китайських військових у використанні лазера проти одного з її літаків.

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