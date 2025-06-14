Він побоювався, що його мобілізують ще до повторного медогляду, тож вирішив не з’являтися.

У Вінницькій області суд виніс вирок чоловікові, який проігнорував чотири повістки та не з’явився до ТЦК, аргументуючи це станом здоров’я. Попри те, що його неодноразово повертали з військових частин через серцеву хворобу, суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації.

Як повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на справу №151/729/24, Чечельницький районний суд призначив йому три роки позбавлення волі, але замінив покарання на два роки іспитового строку.

Згідно з матеріалами справи, у 2024 році чоловік кілька разів отримував повістки, але двічі свідомо не з’явився. У суді він пояснив, що мав хронічне захворювання серця, через яке ще з 2015 року його визнавали непридатним до служби. У 2022 та 2023 роках його мобілізували, однак з Яворова та Коблевого його повертали назад без офіційних пояснень, часто змушуючи писати заяву про відмову під тиском.

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Обвинувачений заявив, що перед останніми повістками подав звернення до ТЦК з проханням пройти повторне ВЛК, але відповіді не отримав. Він побоювався, що його мобілізують ще до повторного медогляду, тож вирішив не з’являтися. Чоловік визнав, що порушив закон, однак підкреслив, що не мав наміру ухилятись, а лише хотів добитися справедливої медичної оцінки.

У підсумку суд визнав чоловіка винним за ст. 336 ККУ, однак застосував умовне покарання — два роки іспитового строку. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні триває з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. У квітні 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, який оновив процедури обліку, виклику та відповідальності за ухилення.

Раніше адвокат акціонерного товариства (АТ) Evrikalaw Мирослава Мостова розповіла, чи зобов'язані йти в ТЦК особи з інвалідністю, якщо їм прийшла повістка. Мостова поділилася, що особи з інвалідністю не підлягають загальній мобілізації. Проте навіть цій категорії людей може прийти повістка від ТЦК.

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