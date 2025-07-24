Чоловік переконує, що не переховується ні від слідства, ні від суду, але поскаржився на погіршення стану здоров'я.

31-річний львів’янин зі спінальною м'язовою атрофією (СМА) Назарій Гусаков вийшов на зв'язок після поспішного зникнення. Чоловік перебуває у клініці Мілану (Італія).

Як заявив Гусаков у відеозверненні, він нібито перебуває на лікуванні та не ховається від слідства та суду. Цю заяву він зробив на тлі повідомлень, що Офіс генпрокурора готує йому підозру.

"Сьогодні дізнався, що Офіс генпрокурора хоче вручити мені підозру у скоєнні злочину. Я не ховаюсь від слідства та суду. Повідомляю своє фізичне місце перебування. Це медичний заклад у Мілані", – сказав Гусаков.

Крім того, він заявив про важкий стан здоров’я та про те, що його інтереси представляє адвокатка. За його словами, відео записує мама, адже він не може тримати в руках телефон.

"Я не можу довго розмовляти, тримати телефон у руках, сидіти у візку через біль у спині. Допомагає записати це відеозвернення моя мама", – додав чоловік.

Скандал зі зборами для Назарія Гусакова

Як повідомляв УНІАН, в червні спалахнув скандал довкола благодійних зборів, які проводив львів’янин Назарій Гусаков. Він збирав пожертви на лікування своєї тяжкої хвороби – спінальної м’язової атрофії.

Втім, чоловіка звинуватили у нецільовому використанні коштів після того, як він відмовився надати звіт про те, куди пішли гроші. Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що чоловік отримує ліки коштом міського бюджету.

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Гусаков ще тиждень тому виїхав з України, і його місце перебування ще належить встановити. Офіс генпрокурора готує йому підозру.

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