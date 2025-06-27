Обшуки проходять за місцями проживання Гусакова та осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату для підтримки людей зі СМА.

Співробітники Національної поліції проводять обшуки у справі про можливе шахрайство під час збору благодійних коштів для 31-річного львівʼянина зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) Назарія Гусакова.

Як зазначається у повідомленні на сайті Національної поліції України, слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань здійснюють обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Гусакова та осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату.

"Зокрема, йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків, та в особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту", - зауважили в поліції.

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Дії поліцейських спрямовані на документування можливих фактів нецільового використання благодійних коштів, а також встановлення місцеперебування осіб, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності.

Зауважується, що слідчі дії проходять у Києві у межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

У поліції додали, що фахівці Департаменту кіберполіції аналізують інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески. Водночас працівники Державної служби фінансового моніторингу України перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.

"Наразі встановлюється коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій. Правоохоронці закликають громадян, які здійснювали перекази коштів, а також тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до Головного слідчого управління", - йдеться у повідомленні.

Скандал зі збором донатів для Назарія Гусакова

Нещодавно спалахнув скандал довкола благодійних зборів, які проводив львів’янин Назарій Гусаков. Гроші він збирав на лікування своєї тяжкої хвороби – спінальної м’язової атрофії. Утім, йому почали закидати нецільове використання коштів після того, як він відмовився надати звіт про те, куди пішли гроші. Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що чоловік отримує ліки коштом міського бюджету.

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Гусаков ще тиждень тому виїхав з України, і його місце перебування ще належить встановити.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження щодо збору коштів Гусаковим: шахрайство (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ). Правоохоронці також намагаються встановити місце перебування Гусакова.

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