Матеріальне забезпечення від Фонду отримали 2,6 млн застрахованих осіб.

Упродовж 2020 року Фонд соціального страхування України направив 17,4 млрд гривень на фінансування лікарняних, ізоляції від COVID-19, допомог по вагітності та пологах для працюючих, які тимчасово втратили працездатність упродовж 2020 року.

Читайте такожВ Україні продажі електронних полісів ОСЦПВ за 2020 рік зросли в 2,5 рази

Як повідомляється на сайті Фонду, у 2020 витрати на 20 відсотків більші (тобто - майже на 3 млрд грн), ніж за підсумками 2019 року.

Матеріальне забезпечення від Фонду отримали 2,6 млн застрахованих осіб. Заяви-розрахунки, подані страхувальниками (роботодавцями) упродовж 2020 року, профінансовано у повному обсязі.

«Зокрема, за оперативними даними на допомоги по тимчасовій втраті працездатності (у тому числі в разі потреби догляду за хворою дитиною і перебування на самоізоляції) Фонд направив 12,4 млрд гривень. Для здійснення виплат працюючим жінкам, які знаходились у декретній відпустці у минулому році, Фонд направив 4,9 млрд гривень. Допомоги на поховання профінансовано на загальну суму 0,05 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН