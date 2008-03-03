Прогнозується подорожчання бензину

00:03, 03 березня 2008
Харьків
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До 6 гривень за літр протягом I півріччя

Харків. 3 березня. УНІАН. Протягом першого півріччя ціна бензину марки А-95 може досягти 6 грн. за літр.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав керівник інформаційно-аналітичного центру «Форекс клуб» Микола ІВЧЕНКО.

«Враховуючи можливе подальше падіння впродовж 1-2 кварталів цін на американський долар, є вірогідність подальшого зростання цін на нафту. Є прогнози по 105-110 дол. за барель. Тому вартість бензину марки А-95 наближатиметься до 6 грн. за літр протягом найближчого півріччя», - зазначив він.

Як сказав М.ІВЧЕНКО, основна причина падіння долара – негативні економічні новини, що прийшли із США, зокрема, зниження продажу нових будинків, замовлень на товари тривалого користування, зниження споживчої довіри тощо.

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