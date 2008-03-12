Харківська ковзанка закінчує свою роботу
17:50, 12 березня 2008Харьків
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Харків. 12 березня. УНІАН. Розпочато роботи з демонтажу ковзанки на пл. Свободи
За інформацією управління культури, з сьогоднішнього дня розпочато демонтаж льодового катка на пл. Свободи. Ймовірно роботи будуть завершені до кінця цього тижня. Рішенням виконкому від 5 грудня 2007 р. ТОВ "WМ-Україна" був наданий дозвіл на установку льодового катка на пл. Свободи щорічно з 1 грудня по 1 березня до 2011 р. Проте, враховуючи погодні умови в Харкові, що склалися останніми роками, представники фірми хочуть запропонувати міській владі перенести терміни установки катка на більш ранні і, відповідно, демонтувати його теж трохи раніше.
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