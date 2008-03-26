Грати на полі стадіону “Металіст” заборонено
Воно не відповідає стандартам якості
Харків. 26 березня. УНІАН. Ігри та тренування на полі стадіону "Металіст" заборонені.
Як повідомив заступник голови облдержадміністрації Сергій Стороженко, відповідне розпорядження він підписав у зв’язку з тим, що поле стадіону "Металіст" не відповідає стандартам якості, вимогам Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професіональних клубів 2007/2008 рр., Правилам гри у футбол. Крім того, обласна державна адміністрація врахувала звернення та рекомендації фахівців, спортивних функціонерів, депутатів обласної ради щодо стану покриття футбольного поля стадіону.
Для забезпечення належних умов для проведення матчів Чемпіонату України з футболу і фіналу Кубка України з футболу 2008 року на стадіоні КП ОСК "Металіст" розпорядженням передбачається проведення щоденного моніторингу стану футбольного поля і робіт щодо його відновлення. Персональну відповідальність за збереження комунального майна та відновлення футбольного поля стадіону у стислий термін покладена на директора КП ОСК "Металіст" В. Шевченка.
Що стосується проведення чергових матчів Чемпіонату України з футболу серед команд професіональних клубів України 2007/2008 рр, які мали проходити на стадіоні "Металіст", то за словами Сергія Стороженка, управління фізичної культури облдержадміністрації спільно з федерацією футболу Харківської області, представниками професіональних футбольних клубів мають вивчити стан стадіонів, футбольних полів, розташованих у місті Харкові та області, і надати пропозиції щодо можливості проведення на них зазначених матчів.