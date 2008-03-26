Грати на полі стадіону “Металіст” заборонено

Харків. 26 березня. УНІАН. Ігри та тренування на полі стадіону "Металіст" заборонені.

Як повідомив заступник голови облдержадміністрації Сергій Стороженко, відповідне розпорядження він підписав у зв’язку з тим, що поле стадіону "Металіст" не відповідає стандартам якості, вимогам Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професіональних клубів 2007/2008 рр., Правилам гри у футбол. Крім того, обласна державна адміністрація врахувала звернення та рекомендації фахівців, спортивних функціонерів, депутатів обласної ради щодо стану покриття футбольного поля стадіону.

Для забезпечення належних умов для проведення матчів Чемпіонату України з футболу і фіналу Кубка України з футболу 2008 року на стадіоні КП ОСК "Металіст" розпорядженням передбачається проведення щоденного моніторингу стану футбольного поля і робіт щодо його відновлення. Персональну відповідальність за збереження комунального майна та відновлення футбольного поля стадіону у стислий термін покладена на директора КП ОСК "Металіст" В. Шевченка.

Що стосується проведення чергових матчів Чемпіонату України з футболу серед команд професіональних клубів України 2007/2008 рр, які мали проходити на стадіоні "Металіст", то за словами Сергія Стороженка, управління фізичної культури облдержадміністрації спільно з федерацією футболу Харківської області, представниками професіональних футбольних клубів мають вивчити стан стадіонів, футбольних полів, розташованих у місті Харкові та області, і надати пропозиції щодо можливості проведення на них зазначених матчів.