Влада не повинна займатися організацією акцій антиНАТО

Харків. 4 квітня. УНІАН. Залучення харківською міською владою бюджетників для участі в мітингу проти НАТО, крім адмінресурсу, є ще й рудиментом епохи Кучми.

Про це заявив журналістам заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Учора, за свідченням багатьох очевидців, на антинатовський мітинг у Харкові була адміністративно притягнута велика кількість працівників бюджетних та комунальних організацій міста, - сказав він. - Крім того, що це кваліфікується як застосування адміністративного ресурсу, це є ще й рудиментом епохи Леоніда КУЧМИ. ДОБКІН і КЕРНЕС могли б мати совість і хоча б заплатити учителям, лікарям і та іншим службовцям, які вишли у негоду на мітинг. Вони ж, як у добрі для них часи, замість грошей попросту роздали рознарядки. Зараз всі ці люди мають повне моральне право звернутися до мерії з вимогою оплатити їхні послуги мітингуючих».

О. ГОЛОБУЦЬКИЙ також зазначив, що харківська влада має займатися не проведенням мітингів, а забезпеченням нормального функціонування міського господарства.

«Мене взагалі дивує, чому М. ДОБКІН і Г. КЕРНЕС займаються організацією антинатовських мітингів, - зазначив експерт. - Невже НАТО є головною господарською проблемою Харкова? Якщо так, то незабаром ДОБКІН обов`язково повинен виступити проти НАСА, ООН, Масонської ложі й, природно, УБОП».

Як повідомляв УНІАН, напередодні акції проти вступу України в НАТО, яка пройла 3 квітня у Харкові, вчителі харківських шкіл заявили про їх примусове залучення до мітингу протесту. Зокрема, пролунала заява, що директорів шкіл Фрунзенського, Московського та Дзержинського (школа №116) районів Харкова зобов’язують забезпечити участь у заходах по 20 представників від закладу.

З цього пиводу Харківська обласна організація партії «Реформи і Порядок» звернулася до начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області Андрія МУХАТАЄВА з проханням «вжити заходів щодо припинення незаконної протиправної діяльності і недопущення порушень у майбутньому».