Випускні вечори пройдуть 25 -26 червня

Харків. 12 травня. УНІАН. Випускні вечори у школах Харківської області пройдуть 25 -26 червня 2008 року.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи» голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ. За його словами, міське управління освіти зверталося до Головного управління освіти і науки облдержадміністрації з проханням про перенесення дати проведення випускних вечорів у місті на 20-21 червня 2008 року, проте обласне управління не дало на це дозволу. А.АВАКОВ пояснив це такими причинами:

«Запрет переноса связан со следующими мотивами: уже издан приказ Министерства образования, где четко указаны две даты 25 и 26 число. Проверка работ медалистов, детей которые претендуют на медаль будет производится только 23 июня, таким образом 20 или 21 невозможно проведение вечеров. 19-20 июня будут проводится экзамены для детей 9 классов, следовательно 20-21 июня они могут помешать проведению выпускных вечеров. Следовательно выпускные вечера везде пройдут 25-26, я думаю что родителям и ребята следовательно нужно готовится к этим датам».