Облрада розпікатиме Звєрєва в Червоному Дінці

Харків. 26 травня. УНІАН. Глава Харківської обласної ради Василь САЛИГІН пропонує провести чергову сесію облради в Балаклійському районі.

Про це він заявив сьогодні на колегії облдержадміністрації, повідомляє видання «Главное».

За словами В.САЛИГІНА, 29 травня відбудеться засідання президії обласної ради, на якому з великою долею ймовірності буде ухвалене рішення про проведення сесії в селищі Червоний Дінець Балаклійського району (така от економія бюджетних засобів у світлі останніх подій навколо фінансової діяльності Харківської облради, - Главное).

Видання нагадує, що останню сесію депутати провели на майдані Свободи. Офіційна причина демаршу - економія грошей.

В.САЛИГІН також заявив, що депутатам буде запропоновано заслухати звіт заступника Харківського губернатора Віктора ЗВЄРЄВА з питання орендної плати за земельні сільськогосподарські ділянки. За інформацією голови облради, торік по Харківській області до бюджетів різних рівнів не надходили кошти від орендної плати за користування частиною земель сільгоспризначения. Площа таких земель становить близько 200 тисяч гектарів.