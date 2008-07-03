БЮТівці зажадали відставки Кернеса

Фракція БЮТ вимагає відставки секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Як передає кореспондент УНІАН, з пропозицією внести до порядку денного питання відставки секретаря виступив сьогодні на позачерговій сесії міськради керівник фракції БЮТ Сергій СЬОМОЧКІН.

Він звернувся до депутатів, зокрема представників Партії регіонів, з проханням підтримати пропозицю бютівців, бо не вірить, що всі займаються крадіжкою бюджетних коштів.

«Ми глибоко переконані, що пан Кернес ганьбить депутатський корпус, міську раду і харків`ян», - заявив С.СЬОМОЧКІН. За його словами, «увесь світ сьогодні обговорює одну проблему – так званий стусан (удар Г.КЕРНЕСОМ ногою керівника фракції «Наша Україна» Андрія РУДЕНКА – УНІАН)». Ситуація, що відбувається в Харкові, особливо у цій залі, вважає бютівець, «давно нагадує кримінальну хроніку».

С.СЬОМОЧКІН висловив сподівання, що депутати від фракції Партії регіонів поділяють позицію бютівців. При цьому він заявив, що фракція БЮТ підтримає кандидатуру «будь-якого адекватного представника Партії регіонів».

Водночас С.СЬОМОЧКІН з трибуни сесії звернувся до народних депутатів України – представників ПР з проханням сприяти нормальному виходу із ситуації.

Він також попросив лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА «поставити крапку» в питанні з Г.КЕРНЕСОМ.