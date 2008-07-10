У 2008 році Росія продасть зброї на $6 млрд

Харків. 10 липня. УНІАН. Росія поставить у 2008 році за кордон озброєнь і військової техніки більш ніж на $6,1 млрд, повідомив заступник генерального директора Рособоронекспорта Ігор Севастьянов журналістам у Нижньому Тагілі.

«Таке завдання поставлене нам главою держави, ми постараємося перевиконати цей план об`єму постачань озброєнь і військової техніки за кордон», - підкреслив він.

Газета.ру