Влада Харкова перегляне всі тарифи

Харків. 10 липня. УНІАН. Всі тарифи у Харкові будуть перераховані.

Про це повідомив на прес-конференціє міський голова Михайло ДОБКІН.

За його словами, нинішні тарифи збиткові і не відповідають вартості витрат на їхнє надання. Зокрема, не можна прорахувати енергетичну складову у тарифах, тому що вартість палива увесь час зростає, зазначив мер.

М.ДОБКІН повідомив, що міська влада має можливість компенсувати комунальним підприємствам різницю в тарифах з міського бюджету, тому тарифи на житлово-комунальні послуги підвищуватися не будуть.

Довідка. Харківська міськрада 6 жовтня 2006 р. вирішив підвищити тарифи на всі житлово-комунальні послуги. Тарифи для населення на теплопостачання були затверджені в розмірі 3,47 грн./кв.м під час опалювального сезону й 69 коп./кв.м абонплати щомісяця, на гарячу воду - 8,72 грн./куб.м, на водопостачання - 1,65 грн./куб.м, на водовідведення - 45 коп./куб.м, розмір квартплати - від 70 до 98 коп./кв.м залежно від поверховості будинку і його технічного оснащення. Нові тарифи на комунальні послуги почали діяти з 15 жовтня 2006 р., на утримання житла (квартплата) - з 1 січня 2007 р.

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