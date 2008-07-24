У Луценка знають, хто кришує Кернеса

Харків. 24 липня. УНІАН. Громадянський рух «Народна самооборона» заявляє, що вимоги Партії регіонів про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ є незаконними.

Як ідеться у заяві «Народної самооборони», переданій агентству УНІАН, діяльність міністра внутрішніх справ України, лідера Громадянського руху «Народна самооборона» Ю.ЛУЦЕНКА щодо наведення порядку в державі і притягнення до відповідальності хабарників, корупціонерів та інших порушників закону, незважаючи на їх чини та ранги, «ніколи не викликала захоплення у Партії регіонів та її нинішніх тимчасових політичних союзників у Секретаріаті Президента. Адже згадана політична сила давно перетворилася на своєрідний «дах» для тих високопосадовців, які своє відверте нехтування законом звикли видавати за опозиційні політичні переконання».

«Однак членам «Народної самооборони», - йдеться у заяві, - й на думку не спадало, що в своєму гарячкуватому запалі, ображена цілком законним (згідно з нормами чинного Цивільно-процесуального кодексу) примусовим приводом на допит її представника, секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА у справі про наркотрафік, Партія регіонів вдасться до цинічних образ керівника МВС. Адже ще 1 липня 2008 року у присутності свідків Г.КЕРНЕСУ було вручено повістку про виклик на допит та попереджено про примусовий привід у разі неявки до слідчого МВС без поважної причини. На жаль, громадянин КЕРНЕС відверто знехтував законними вимогами слідчого, через що до нього були застосовані передбачені законом санкції».

У «Народній самообороні» вважають, що «зухвалість, з якою Партія регіонів почала апелювати до прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, вимагаючи подання на звільнення міністра внутрішніх справ, служить зайвим підтвердженням того, що окремі представники цієї політичної сили ніколи не товаришували з законом».

«Народна самооборона» закликає прем‘єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО і далі послідовно дотримуватися лінії уряду, спрямованої на викорінення корупції у суспільстві, і не йти на поступки тим силам, які прагнуть повернути в Україні часи вседозволеності, безвідповідальності та безкарності.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів вимагає від прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО негайно зробити подання на звільнення міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА «у зв’язку з брутальним порушенням ним законів, Конституції України і прав людини під час затримання виконувача обов’язків Харківського міського голови Г.КЕРНЕСА». Крім того, Партія регіонів вимагає від Генеральної прокуратури негайного порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА.

22 липня в Харкові працівники міліції затримали Г.КЕРНЕСА. Мета затримання, за даними міліції, - виконання постанови слідчого у справі про замах на навмисне вбивство, яке перебуває у провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі.