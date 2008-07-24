Україну в Юрмалі представлятиме Міка Ньютон

Харків. 24 липня. УНІАН. Прикарпатська співачка Міка НЬЮТОН представляє Україну у Юрмалі (Латвія) на Міжнародному конкурсі молодих виконавців популярної музики «Нова хвиля-2008».

Про це повідомили УНІАН в управлінні культури Івано-Франківської облдержадміністрації.

23 липня в Юрмалі стартує конкурс «Нова хвиля-2008». Серед його учасників - підопічна Юрія ФАЛЬОСИ (екс-продюсера Ані ЛОРАК), прикарпатська співачка з Бурштина Галицького району, 22-річна Міка НЬЮТОН (справжнє ім’я - Оксана). Також Україну представлятиме тріо «Кліпси».

В основному конкурсі його учасниками будуть 18 співаків з 14 країн світу. Впродовж трьох днів їм доведеться виконати світовий хіт, пісню своєї країни та оригінальну композицію, написану спеціально для фестивалю в Юрмалі.

На закритті «Нової хвилі» журі оголосить переможця конкурсу, який отримає грошовий приз в розмірі 50 тисяч доларів США. Володарі другого і третього місць отримають 30 і 20 тисяч доларів відповідно. Крім того, один із учасників буде удостоєний спеціального призу від музи фестивалю Алли ПУГАЧОВОЇ - 50 тисяч доларів США.

Довідка УНІАН. Перший фестиваль у Юрмалі відбувся у 1986 році.

У 2005 році приз від А.ПУГАЧОВОЇ отримала Тіна КАРОЛЬ, уродженка Івано-Франківська. Тоді ж вона посіла друге місце в конкурсі, що вважається найкращим досягненням України у «Новій хвилі».

Торік учасником фестивалю був Василь ЛАЗАРОВИЧ з Косівського району Івано-Франківської області.