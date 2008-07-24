ЦГЗ: офіційна версія про примусовий привід Кернеса

Харків. 24 липня. УНІАН. Центр громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області оприлюднив офіційну інформацію про виконання у відношенні секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА примусового приводу до слідчого ГСУ МВС України.

Як зазначається у повідомленні, 22 липня 2008 року о 19.40 до чергової частини ГУМВС України в Харківській області надійшла інформація, що 22 липня о 15.20 до органів внутрішніх справ звернувся секретар Харківської міської ради Кернес Г.А. з заявою про те, що біля будівлі Апеляційного господарчого суду невідомі особи, нібито у масках, блокували рух його автомобіля.

Перевіркою даної заяви було встановлено, що 22 липня о 13.05 під час несення служби працівниками екіпажів ІДПС ДАІ на перехресті проспекту Леніна та вулиці Бакуліна м. Харкова був виявлений автомобіль «Мерседес», у якого на лобовому склі був відсутній талон державного технічного огляду. Водій автомобіля, на законні вимоги працівників ДАІ зупинитися, належним чином не відреагував та продовжив рух, порушуючи правила дорожнього руху та створюючи аварійну ситуацію на дорозі.

По проспекту Леніна біля будинку №5 даний автомобіль було заблоковано працівниками міліції, водій на законні вимоги правоохоронців надати необхідні документи на право керування транспортним засобом, відмовився. В цьому ж автомобілі знаходився секретар Харківської міськради Кернес Г.А., якого працівники міліції намагалися ознайомити з постановою про привід до слідчого Главного слідчого управління МВС України Колесника для проведення слідчих дій по кримінальній справі. На законні вимоги працівників міліції Кернес Г.А. не реагував, при цьому постійно здійснював телефонні дзвінки з мобільного телефону своїм знайомим та в засоби масової інформації з вимогами прибути на місце події.

В той же час, один з охоронців Кернеса Г.А. за домовленістю з ним викликав швидку медичну допомогу. По прибуттю БШМД – 101 Кернес Г.А. самостійно без сторонньої допомоги пересів до автомобілю швидкої допомоги та вирушив по вулиці Сумській у напрямку до площі Конституції, де знаходиться будівля Міськвиконкому, а не медичний заклад.

В подальшому автомобіль Швидкої допомоги було заблоковано напроти будівлі 44 по вул. Сумській. Працівники міліції запропонували Кернесу Г.А. пересісти зі «Швидкої» до службового автомобілю МВС для подальшого слідування в ГСУ МВС України на виконання приводу.

Кернес Г.А. відмовився самостійно виконувати законні вимоги працівників міліції, при цьому його охоронці всебічно здійснювали протидію правоохоронцям, у зв’язку з чим Кернес Г.А. був примусово переміщений до службового автомобіля МВС. Враховуючи те, що Кернесу Г.А. неодноразово повідомлялося про постанову про здійснення приводу до слідчого Головного слідчого управління МВС України, однак усі виклики Кернес Г.А. ігнорував, у відношенні нього було виконано примусовий привід.

За інформацією ЦГЗ, протягом 2007 р. в Харківській області по різних кримінальних справах, які знаходились у провадженні слідчих та в судах, було призначено 13703 приводи особам, які ухилялись від прибуття до правоохоронних органах для участі у якості учасників кримінального процесу по кримінальних справах.

Із загальної кількості призначених приводів виконано та примусово доставлено до правоохоронних органів 11 602 особи (84,7%). З них – 8320 осіб до суддів, 3282 – до слідчих ОВС.

В 2008 р. призначено 6707 примусових приводів особам, які ухиляються від виклику до правоохоронних органів. На цей час виконано та примусово доставлено 5042 особи.