В області намолочено 0,5 млн. т зерна

Харків. 24 липня. УНІАН. В Харківській області намолочено понад півмільйона тонн зерна нового врожаю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, за інформацією заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА, станом на 22 липня 2008 р.

аграрії Харківської області зібрали ранні зернові та зернобобові культури з площі 145,4 тис. га, що становить 18,3% від запланованої площі збирання. Намолочено 562,0 тисячі тонн зерна при середній врожайності 38,7 ц/га.

За даними В.ЗВЄРЄВА, збирання врожаю 2008 р. активно ведуть всі райони області.