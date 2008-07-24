В області намолочено 0,5 млн. т зерна
08:36, 24 липня 2008Харьків
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Урожай зібрано з 18,3% від усієї площі
Харків. 24 липня. УНІАН. В Харківській області намолочено понад півмільйона тонн зерна нового врожаю.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, за інформацією заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА, станом на 22 липня 2008 р.
аграрії Харківської області зібрали ранні зернові та зернобобові культури з площі 145,4 тис. га, що становить 18,3% від запланованої площі збирання. Намолочено 562,0 тисячі тонн зерна при середній врожайності 38,7 ц/га.
За даними В.ЗВЄРЄВА, збирання врожаю 2008 р. активно ведуть всі райони області.
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