У МВС розповіли про справи Кернеса

Харків. 24 липня. УНІАН. Слідчі МВС України мають до секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА запитання у чотирьох кримінальних справах.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

При цьому у ДЗГ зазначили, що подають дану інформацію “у зв’язку з певним громадським інтересом до факту примусового приводу на допит до слідчого МВС України” Г.КЕРНЕСА, появою безпідставних звинувачень та домислів щодо дійсних причин та обставин його «кримінального переслідування».

Як повідомляється, “у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальна справа, порушена 29.06.2006 слідчим відділом Червонозаводського РВ Харківського МУ ГУМВС України в Харківській області за фактом хуліганства та заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень гр. М, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 КК України, та відкритого викрадення майна гр. Г. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України”. Щодо обставин справи зазначається: “29.06.2006 року в під`їзді будинку №170 по проспекту Гагаріна м. Харкова невстановлені особи, діючи з хуліганських спонукань, спричинили гр. М. середньої тяжкості тілесні ушкодження та відкрито заволоділи особистим майном гр. Г.”. Згідно з матеріалами справи, Г.КЕРНЕС підозрюється в причетності до організації скоєного нападу.

Також у провадженні Генеральної прокуратури України є кримінальна справа, порушена прокуратурою Харківської області щодо гр. М. за ознаками складу злочину, передбаченого ст. ст. 27 ч. З, 15, 115 ч. 2 п.п. 1,5, 11, 12 КК України. Згідно з обставинами справи: “гр. М. у період з липня по жовтень 2006 року, діючи із помсти, організував вчинення на замовлення групою осіб замах на вбивство способом, небезпечним для життя багатьох осіб, у тому числі Г.Кернеса та інших. Для цього, з метою реалізації свого злочинного наміру, вибрав виконавця вказаного злочину – гр. З., якому доручив розробку способу замаху та придбання необхідної зброї. Разом з тим гр. М. передав гр.З. гроші в сумі 4000 доларів в якості часткової оплати за вчинення вказаного злочину. Надалі злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі гр. М.” Відповідно до матеріалів справи, Г.КЕРНЕС причетний до обвинувачення гр. М. у вчиненні злочину.

У провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальна справа, порушена щодо гр. Г. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. З ст. 307 КК України. Щодо обставин справи пояснюється, що “гр. Г. 15.03.2008 приблизно о 17 годині 30 хвилин, знаходячись в квартирі по вулиці Мироносицькій міста Харкова, діючи повторно, незаконно зберігав з метою збуту наркотичний засіб - кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну) загальною вагою 19,735 грамів, що становить особливо великі розміри, який в подальшому збув гр. А. Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, гр. Г. 06.04.2008 приблизно о 20 годині 20 хвилин, знаходячись біля будинку у пров. Маяковського в м. Одеса, незаконно зберігав при собі з метою збуту наркотичний засіб - кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну) загальною вагою 42,6420019 грамма та 0,345 мг бензоїлекгоніну, що становить особливо великі розміри”. За матеріалами справи Г.Кернес причетний до незаконного розповсюдження наркотичних засобів.

Окрім того, у провадженні прокуратури міста Харкова знаходиться кримінальна справа стосовно Г.КЕРНЕСА за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України. Згідно з обставинами справи, “20.06.2008 о 16.30 Г.КЕРНЕС, діючи з хуліганських спонукань в приміщенні Харківського виконавчого комітету, наніс тілесні ушкодження гр. Р. та погрожував фізичною розправою членам його родини”.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Харкові працівниками міліції було затримано Г.КЕРНЕСА. Мета затримання, за даними правоохоронців - виконання постанови слідчого у справі щодо замаху на навмисне вбивство, яка перебуває в провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі.

При цьому в ДЗГ зазначають, що Г.КЕРНЕС «упродовж двох місяців неодноразово ігнорував запрошення (повістки, телеграми, постанови про привід) слідчого прибути на допит, відверто демонструючи (у тому числі перед громадськістю) своє небажання брати участь у процесуальних діях».