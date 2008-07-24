Прогноз погоди

Харків. 24 липня. УНІАН. Завтра, 25 липня, у західних, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях, а вдень і в Криму синоптики прогнозують грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град, шквали 17-22 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі на Прикарпатті пройдуть дуже сильні дощі. На решті території буде мінлива хмарність, переважно без опадів, лише вдень у Житомирській, місцями у Кіровоградській та Київській областях – короткочасний дощ, гроза. Вітер переважатиме східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 13-18°, вдень 22-27°; на решті території вночі 16-21°, на узбережжі морів до 25°, вдень 26-31°, у південній частині, крім Одещини, та у східних областях 32-37°.

26-27 липня в Україні буде хмарно з проясненнями, часом дощі (26 липня у Карпатах, на Прикарпатті та Вінниччині – сильні дощі), грози, в окремих районах – град, шквали 17-22 м/с; вночі 26 липня у східній частині – переважно без опадів; протягом 27 липня у західних і північних областях очікується послаблення дощу, в південній частині – місцями короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний, на півдні та сході – південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 21-26° (на Прикарпатті місцями 19-20°); у південній та східній частині – вночі 17-22°, вдень 26-31° (26 липня у східних та Запорізькій області 32-38°).

28 липня вночі в Україні, крім західних та більшості північних областей, вдень – у східній частині пройдуть короткочасні дощі, грози; 29 липня буде переважно без опадів, лише в Криму та Приазов`ї місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 10-16°, 28 липня на півдні та сході, 29 липня – на узбережжі морів 17-20°; вдень 21-28°.

У Києві та Київській області 25 липня очікується мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер буде північно-східним, 7-12 м/с. Температура вночі 16-21°, удень 26-31° (у Києві 28-30°).

26-27 липня у столиці й області буде хмарно з проясненнями. Часом можливі дощі, місцями грози (вдень 27 липня пройде невеликий дощ). Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень спека спаде до 21-26°.

28- 29 липня – без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.