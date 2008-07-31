Кернес сам прийшов до слідчого

Харків. 31 липня. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій Кернес прибув до приміщення слідчого управління МВС України для дачі свідчень у кримінальних справах.

Учора адвокат Геннадія КЕРНЕСА Марина СТАМАТІНА заявила про те, що співробітниками Міністерства внутрішніх справ України готується арешт секретаря Харківської міськради.

За інформацією МВС України, Геннадій Кернес – фігурант кількох кримінальних справ, зокрема, справи про наркоторгівлю у Харківській області.

Г.Кернес поспілкувався з пресою та продемонстрував журналістам копію депутатського запиту нардепа Григорія Омельченка (фракція БЮТ), у якому, за словами Г.Кернеса, містяться абсурдні звинувачення мера Харкова Михайла Добкіна та самого Г.Кернеса.