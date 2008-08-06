Куди витрачені 150 тис. грн. на призовну кампанію-2008?

Харківська обласна рада має намір провести службове розслідування, як і куди витрачені 150 тис. грн., які депутати виділили на призовну кампанію 2008 року.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської обласної ради, таке рішення прийняли члени бюджетної комісії на засіданні.

За інформацією управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи облдержадміністрації, на осінню призовну кампанію коштів немає. Тому з обласного бюджету на вказані цілі необхідно виділити 100 тис. грн. Гроші, за словами начальника управління Василя ЛЮТОГО, потрібні для організації харчування, транспортування, медичне і санітарно-гігієнічне обслуговування призовників.

“Держава практично кинула напризволяще всі підрозділи, які зобов’язана фінансувати, і переклало цей обов’язок на обласний бюджет. Так більше продовжуватися не може”, - сказала голова комісії Любов ЧУБ.

Вона доручила управлінню надати звіт, куди будуть витрачені 100 тисяч. При цьому депутати ухвалили рішення провести службове розслідування з приводу 150 тис. грн., вже виділених з обласного бюджету на призовну кампанію 2008 року. Л.ЧУБ підкреслила, що комісія не приймала участі в розподілі цих грошей.