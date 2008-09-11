Безсмертний: уряд розхитує регіони

Київ. 11 вересня. УНІАН. Заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що керівництво уряду намагається дестабілізувати політичну ситуацію у регіонах.

Про це йдеться у коментарі Р.БЕЗСМЕРТНОГО, текст якого обнародуваний прес-службою Президента.

За його словами, останні дні засвідчують спроби керівництва уряду перенести дестабілізацію політичної ситуації на місцевий рівень.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що є інформація про ініціювання прем`єр-міністром України, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО так званих відкритих листів від депутатів обласних, міських, районних рад до Президента України із звинуваченнями у нібито розвалі парламентської коаліції.

За його словами, також у деяких місцевих радах за дорученням Ю.ТИМОШЕНКО здійснюються спроби усунути з посад «незручних» голів обласних державних адміністрацій шляхом висловлення їм недовіри.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ при цьому зазначив, що у місцевих діячів, зокрема членів БЮТ на місцях, «вистачає витримки, державної мудрості і твердості громадянської позиції не піддаватися на такі ініціативи, не допустити перенесення порушень БЮТом коаліційної угоди і дестабілізації ситуації з печерських пагорбів на місцевий рівень».

«Деяким провідним київським політикам варто повчитися державницьких чеснот і вміння тримати слово партнера у своїх же членів партій в областях», – додав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомлялося, за даними газети «Экономические известия» (№ 159 від 10 вересня 2008 року), у БЮТ планують провести з 9 до 13 вересня позачергові сесії місцевих рад, на яких буде прийнято відкриті звернення до Президента Віктора ЮЩЕНКА. У центральному штабі готовий зразок такого звернення. «Ми рішуче засуджуємо Ваші спроби уникнути відповідальності за розвал коаліції та звалити всю провину на інших людей або якісь голі фантазії на зразок «руки Кремля». Загалом, пане Президенте, ми стверджуємо, що Ваша засліпленість боротьбою за персональну владу та концентрація всіх зусиль на наступних президентських виборах почала загрожувати національній безпеці України», - наголошено у зверненні.