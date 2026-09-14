У найближчі тижні ескалація може торкнутися Польщі: Туск наказав готуватися

Польське керівництво вирішило, що відтепер отримуватиме свіжі звіти щодо ситуації з безпекою на кордоні.

Росія посилює активність, і Польща має бути готова до можливого погіршення ситуації з безпекою, оскільки подальша ескалація може зачепити польську територію.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на екстреній нараді з представниками уряду, армії та спецслужб після російських ударів по українському пункту пропуску "Ягодин" поблизу польського кордону.

"Відсьогодні ми працюватимемо в посиленому режимі. Можна очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. Ми не можемо виключати, що ескалація охопить і нашу територію", – сказав Туск.

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Також він звернув увагу на застосування Росією нових реактивних дронів.

"Атаки показали, що росіяни готові використовувати більш небезпечне обладнання, ніж будь-коли раніше. Я маю на увазі реактивні дрони. Їхня дальність і точність викликають занепокоєння", – підкреслив прем’єр.

Він зазначив, що навіть Україна, яка добре підготовлена до протидії дронам, не здатна на 100% ефективно їх збивати.

"У Росії є такі можливості", – сказав Туск і додав, що доручив службам оперативно перевіряти інформацію, особливо повідомлення, що надходять вночі під час повітряних тривог.

За його словами, польська влада має самостійно перевіряти отримані дані, щоб уникнути помилок у ситуаціях, що вимагають негайної реакції.

"Ми не виключаємо, що такі ситуації можуть виникнути й тут".

Після російських ударів поблизу польського кордону президент Кароль Навроцький також вирішив, що має отримувати оперативні доповіді про ситуацію.

Прес-секретар Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський заявив, що загроза під час вчорашньої російської атаки була "реальною і близькою". За його словами, російські дрони вражали цілі всього за кілька кілометрів від польського кордону.

Через це Варшава оцінить свою готовність до можливих нових атак та посилення російської активності поблизу польської території.

Атака РФ біля Ягодина

У ніч на 13 вересня Росія здійснила масовану атаку по західних регіонах України. У районі Ягодина – пункту пропуску на українсько-польському кордоні – пролунали вибухи, також повідомлялося про займання АЗС.

На тлі атаки повідомлялося і про удар по пасажирському поїзду неподалік польського кордону. УНІАН також повідомляв, що Борис Джонсон перебував у поїзді, пасажирів якого евакуювали через російські дрони.

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