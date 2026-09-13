Росія завдала масованого удару по Одесі: десятки людей поранено

Через удари виникли масштабні пожежі, пошкоджено житлові будинки та автомобільний сервісний центр.

У неділю, 13 вересня, російська окупаційна армія атакувала Одесу та передмістя керованими авіаційними бомбами, "Бандеролями" та "Шахедами" - в обласному центрі 24 людини отримали поранення, серед них – діти.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області, унаслідок ворожих ударів по Одесі та області пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, складські та господарські споруди, автомобільний сервісний центр. В одному з житлових будинків пошкоджено фасад та скління, зазнали руйнувань квартири, за іншою адресою - ще 4 житлові будинки, де виникло незначне загоряння, яке вже ліквідовано.

Також уточнюється, що внаслідок ударів виникли масштабні пожежі у складських приміщеннях.

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"За попередньою інформацією, постраждали 24 особи, з них 2 дітей", - йдеться у повідомленні.

Для ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися понад 120 вогнеборців.

За даними рятувальників, з 24 осіб 12 (10 дорослих та двоє дітей) постраждали у багатоквартирному житловому будинку по вул. Овідіопольська дорога (Хаджибейський район міста).

У соцмережах очевидці повідомляють, що на Київській трасі пошкоджено Мерседес-центр.

За даними мерії, 13 вересня через російську атаку є пошкодження в усіх районах міста. Зокрема, у Приморському районі пошкоджено 11 будинків, вибито майже тисячу вікон. У Київському районі руйнувань зазнали 8 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх і 1 соціальний заклад, у Хаджибейському - пошкоджено 27 будівель, у Пересипському – будинки приватного сектору. Наразі обстеження триває, масштаб руйнувань уточнюється.

Російські удари по Одесі

Як писав УНІАН, вночі росіяни завдали по Одещині комбінованого ракетно-дронового удару – в обласному центрі пошкоджено багатоповерховий житловий комплекс "Манхеттен", уражено склади, цивільну інфраструктуру тощо. Вранці атака тривала – повідомлялося, що пошкоджено верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку та приватні домоволодіння. Виникла пожежа й на території Ботанічного саду, пошкоджено склади та дитячий санаторій. Раніше повідомлялося про 20 поранених, у тому числі хлопчик 2010 року народження та дівчинки 2017 року народження.

Напередодні, 12 вересня, в Одесі було завдано удару по 25-поверховому житловому комплексу "Перлина", який знаходиться у районі Аркадії - горіли квартири з 21-го по 23-й поверх. Постраждало майже три десятка людей, у тому числі – немовля. Дві людини загинули.

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