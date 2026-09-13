Пєсков заявив, що армія РФ б'є 'по всьому підряд' в Україні

Як і зазвичай, у всьому, що відбувається, російське керівництво звинувачує Україну.

Росія б'є "по всьому підряд" в Україні, але винні в цьому самі українці. Таку заяву зробив речник президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну.

"Російська Федерація не била по всьому підряд. Почали це робити після того, як самі українці відкрили скриньку Пандори", – сказав він.

Російські ЗМІ не наводять повний контекст цієї фрази, але, ймовірно, це відсилання до заяви Володимира Путіна від 22 серпня, в якій диктатор звинуватив Україну в ескалації війни через удари по російських маркетплейсах.

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"Київський режим поставив собі за мету завдати шкоди нашій економіці. І що він зробив? Сам відкрив цю скриньку Пандори. Ну що ж, чекайте на відповідні заходи, які вдарять по найчутливіших для вас секторах економіки", – заявив Путін у коментарі все тому ж Павлу Зарубіну.

Російські удари по Україні

Як писав УНІАН, в останні місяці Росія різко збільшила випуск дешевих засобів ураження на кшталт ракет "Бандероль" та реактивних версій "Шахедів", які важко перехоплювати мобільними групами ППО. У результаті у Росії з’явилася можливість відносно дешево тероризувати український тил.

Після цього росіяни різко збільшили кількість ударів буквально по всьому підряд в українському тилу – від житлових багатоповерхівок до складу дитячих іграшок – явно намагаючись показати, що це відповідь на удари по Wildberries, а не результат появи більшої кількості ударних засобів, які в іншому випадку все одно полетіли б у інші цивільні об’єкти, наприклад, електростанції.

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