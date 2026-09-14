Представниця МЗС РФ Захарова висловилася у властивому їй стилі.

Міністерство закордонних справ (МЗС) РФ відреагувало на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про те, що НАТО зможе швидко перемогти росіян.

Зокрема, представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала слова польського міністра "русофобією головного мозку", повідомили росЗМІ. У своїй заяві вона зазначила, що Сікорський нібито говорив про можливу швидку перемогу Польщі над Росією. Хоча насправді він говорив про потенційний конфлікт РФ з НАТО.

Зокрема, польський міністр підкреслив перевагу Альянсу в повітрі.

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"Якби Росія напала, ми б діяли без обмежень і досить швидко перемогли б Росію. У нас безперечна перевага над Росією в авіації. Це близько 2500 літаків. Це безперечна перевага", – сказав глава МЗС Польщі.

Таким чином, слова "у нас" стосувалися НАТО, а не Польщі, у якої парк бойової авіації налічує до 80 літаків.

Для порівняння, авіапарк Росії налічує близько 300 бойових літаків.

Заява Захарової з’явилася після того, як пропагандистські видання поширили спотворені слова Сікорського.

Атака на Ягодин

У ніч на 13 вересня Росія масовано атакувала західні області України. У районі пункту пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні пролунали вибухи, також повідомлялося про загоряння АЗС.

Польща гостро відреагувала на цю атаку. "Можна очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. Ми не можемо виключати, що ескалація охопить і нашу територію", – прокоментував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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