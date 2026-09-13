Трамп закликав Україну припинити удари по паливній інфраструктурі Росії

За словами Трампа, Україна спричиняє дефіцит дизельного пального.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має припинити удари по російській паливній інфраструктурі. Таку заяву він зробив під час візиту на Відкритий чемпіонат Ірландії з гольфу.

Трамп зазначив, що українські удари по російській паливній інфраструктурі призвели до дефіциту дизельного пального в РФ. Він звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом.

"Зеленський повинен зробити одну річ – припинити знищувати дизельне паливо в Росії. Він створює дефіцит дизельного пального. Це не пов’язано з Близьким Сходом – це відбувається через війну між Росією та Україною", – сказав президент США.

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Ціни на дизельне пальне у США встановили новий історичний рекорд

Раніше Bloomberg повідомляло, що ціни на дизельне пальне в США вперше в історії перевищили 6 доларів за галон (70,6 грн за літр). В агентстві наголосили, що подорожчання дизельного пального підвищує ризик подальшої інфляції напередодні сезонного піку попиту на паливо.

Ціна в 6 доларів стала середньою по країні. Втім, у штаті Каліфорнія вартість дизельного пального наближалася до 8 доларів за галон (94,2 грн за літр).

Також в агентстві додали, що стрімке зростання цін на дизельне пальне становить особливу проблему для Республіканської партії президента Дональда Трампа, адже до проміжних виборів залишилося трохи менше двох місяців. Це питання може відіграти вирішальну роль у штаті Мен, де частка домогосподарств, що використовують для опалення мазут (або пічне паливо), є найвищою в країні, а також у таких аграрних штатах, як Огайо, Канзас та Айова.

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