Борис Джонсон прокоментував удар по потягу біля польського кордону

Британський політик закликав передати вже нарешті Україні заморожені активи РФ.

Європа, і зокрема Британія, мають передати Україні заморожені російські активи, щоб покінчити з російською збройною агресією. Про це написав у соцмережі X колишній голова британського уряду Борис Джонсон після того, як російський дрон атакував потяг "Укрзалізниці", неподалык від якого перебував політик.

"Я не знаю, яка спотворена логіка спонукала Путіна підірвати нерухомий український локомотив на польському кордоні цього ранку. Те, що ми можемо сказати напевно, це те, що це тип нападу, який українці переживають щодня", - написав він.

Джонсон висловив обурення тим фактом, що Україна отримує занадто мало засобів ППО від західних партрнерів. Також він закликав передати Україні 140 мільярдів євро заморожених російських активів, що лежать у бельгійському дипозитарії, або хоча б ті 10 мільярдів фунтів, що лежать у Лондоні.

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"Українці переможуть – це стало зрозуміло з останніх трьох днів у їхній чудовій країні. Але ми набагато швидше покінчимо з цією жахливою війною, якщо всі ми поставимося до цього серйозно та надамо їм те, що вони потребують і заслуговують", - додав політик.

Російський удар по потягу з Джонсоном

Як писав УНІАН, минулої ночі Росія завдала масованого удару по Україні, уразивши серед іншого АЗС біля пункту пропуску на кордоні з Польщею у Волинській області, а також по пасажирському потягу, що перебував за 2 км від польського кордону в тому ж регіоні.

Згодом стало відомо, що під російський удар ледь не потрапив спецпоїзд із Борисом Джонсоном та радниками європейських урядів. Серед них був радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер, який повертався з конференції YES у Києві, де обговорювали можливі мирні переговори з Росією. На щастя, пасажирів встигли евакуювати, тож іноземні гості відбулися лише переляком.

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