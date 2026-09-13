Сили оборони уразили місце запуску російських БПЛА та ретранслятори: деталі від Генштабу

Також пошкоджено ворожу РЛС і склад техніки.

Сили оборони України впродовж 12 вересня та в ніч проти 13 вересня провели серію ударів по військовій інфраструктурі росіян – від тимчасово окупованих територій до глибокого тилу РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, в окупованому Донецьку українські військові завдали удару по базі, яку росіяни використовували для зберігання, налаштування та пусків ударних дронів.

Крім того, під вогонь потрапила низка об’єктів на окупованій частині Херсонщини та в Криму. Поблизу Залізного Порту, Скадовська, Чорноморського й Оленівки виведено з ладу наземні ретранслятори, за допомогою яких окупанти керують безпілотниками "Герань" та "Гербера". В Оленівці додатково уражено ворожий антенний комплекс.

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Ударів зазнали і військові об'єкти безпосередньо на території РФ.

"На Брянщині, у районі населеного пункту Рьовни уражено радіолокаційну станцію супроводження цілей, а поблизу Речиці - місце зберігання озброєння та військової техніки противника.", - йдеться у повідомлені.

Палають російські НПЗ

13 вересня, українські безпілотники уразили нафтопереробний завод "Славянск-ЕКО" у Краснодарському краї – одне з найбільших подібних підприємств на півдні Росії. За даними ГУР, дим і заграву від пожежі на об'єкті було видно за десятки кілометрів.

У Генштабі ЗСУ також підтвердили ураження заводу "Танеко" в Татарстані, де зафіксували займання резервуара.

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