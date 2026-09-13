Зеленський ввів санкції проти Мендель: ексречниця прокоментувала це рішення

До санкційного списку увійшли 10 громадян Росії та України, які поширюють дезінформацію й пропаганду та підтримують російську агресію проти України.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо своєї колишньої прессекретарки Юлії Мендель. Про це йдеться в його указі, опублікованому в неділю, 13 вересня, на сайті Офісу президента.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження персональних санкцій проти низки осіб, а також суден, що відносяться до тіньового флоту РФ, підприємств та осіб з системи "Ростеху".

До санкційного списку увійшли 10 громадян Росії та України, які поширюють дезінформацію й пропаганду та підтримують російську агресію проти України. Серед пропагандистів вказано й ексречницю Зеленського Юлію Мендель, громадянку України з датою народження 03.09.1986 р.н.

Відео дня

Мендель вже відреагувала на рішення президента України щодо введення проти неї санкцій на своїй Facebook-сторінці.

"За кілька днів до мого виступу в Європарламенті Володимир Зеленський, мій колишній бос, ввів проти мене санкції. Санкції проти громадян України є антиконституційними, як і багато інших рішень Зеленського", - написала Мендель.

Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року. Після звільнення з посади робила низку суперечливих заяв щодо президента та його команди.

Санкції проти екс-голови ОП

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський запровадив санкції проти колишнього очільника Офісу президента України Андрія Богдана. Санкції щодо нього передбачають, зокрема, позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України. Обмежувальні заходи застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Вас також можуть зацікавити новини: