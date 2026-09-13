Археологи знайшли античну табличку, якої 'торкнувся' давньоримський бог (фото)

Знахідка демонструє маловідомий аспект релігійного життя давніх римлян.

На віллі імператора Адріана в Тіволі, неподалік Рима, археологи знайшли мармурову плиту з написом, присвяченим Суманно – давньоримському божеству нічної блискавки. Знахідка допомагає краще зрозуміти релігійні уявлення та ритуали, за допомогою яких римляни надавали особливого статусу місцям, ураженим блискавкою, пише The Independent.

Плиту виявили поблизу амфітеатру вілли. Особливе значення знахідці надає те, що вона збереглася саме там, де її поховали в давнину. На мармурі викарбувано напис "FVLGVR SVBMANIVM", який можна перекласти як згадку про блискавку Суманна – божества, якому в римській традиції приписували нічні блискавки.

Директор археологічних розкопок Фабіо Джорджо Кавальєро назвав відкриття надзвичайно важливим. Дослідники пов’язують поховання плити з римським ритуалом освячення місця, у яке влучила блискавка. У давньому Римі такі явища сприймали не просто як природні події: уражені блискавкою території вважалися релігійно значущими, оскільки їх торкалося божество.

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За тодішніми звичаями предмети або матеріали, у які влучала блискавка, могли збирати та ховати під землею під час спеціальних обрядів. На думку археологів, саме таким чином могли вчинити і з виявленою мармуровою плитою. Її напис, крім того, чітко вказує на нічний характер блискавки.

У римській релігійній традиції розрізняли блискавки, що виникали вдень і пов’язувалися з Юпітером, та нічні, які приписували Суманно. Тому точність формулювання на плиті може свідчити про ретельне дотримання релігійних правил.

Кавальєро зазначив, що відкриття може допомогти відновити послідовність подій, які призвели до перебудови цілої монументальної частини вілли. За його словами, знахідка також відкриває нові перспективи для вивчення цієї ділянки та ролі ритуалу "fulgur conditum" – обряду, пов’язаного з похованням предметів, уражених блискавкою.

За словами дослідників, напис і спосіб поховання плити вказують на те, що блискавка сприймалася як момент втручання божественного у людський простір. Відтак звичайне місце переходило до особливої, сакральної сфери.

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