У Дергачах з’явиться робота

Харків. 15 вересня. УНІАН. Завтра у Дергачах відбудеться офіційне відкриття фабрики «Амкор Ренч Україна», яка спеціалізується на виготовленні упаковки для міжнародних тютюнових фабрик, представлених на ринку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та євроінтеграції облдержадміністрації Віктора КОВАЛЕНКА.

За словами В.КОВАЛЕКА, проект у Дергачах передбачає два етапи будівництва із запуском двох технологічних ліній, перша з яких вже працює з березня 2008 року (потужність однієї лінії становить 1,5 млрд. етикеток на рік або приблизно 14 тис. тонн картону).

За інформацією В.КОВАЛЕНКА, сумарний обсяг інвестицій становитиме 20 млн. дол. США. Сьогодні фабрика працює в три зміни зі штатом робітників у 77 осіб. Головним напрямком діяльності підприємства є випуск сигаретної упаковки для міжнародних тютюнових фабрик, представлених на ринку України.

Довідка УНІАН: міжнародний концерн «Амкор» посідає провідне місце серед компаній з виготовлення упаковки. Штаб-квартира компанії знаходиться в Австралії, підприємства концерну розташовані у 36 країнах світу. Всього у світі налічується 220 підприємств Амкор.