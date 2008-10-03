Прокуратура радить облраді не чіпати міліцію

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Прокуратура Харківської області вважає такими, що не відповідають законам пропозиції депутатів скликати позачергову сесію для оцінки роботи керівництва обласної міліції.

Про це повідомляє сайт Головного Управління МВС України в Харківській області.

«29.09.2008 до прокуратури області надійшло звернення голови Харківської обласної ради САЛИГІНА В.В. щодо відповідності вимогам чинного законодавства пропозицій депутатів обласної ради про скликання позачергової сесії Харківської обласної ради. Розглянувши дане звернення, прокуратура Харківської області дійшла висновку, що «до повноважень депутатів обласної ради питання надання правової оцінки діям співробітників Головного Управління МВС України в Харківській області, у тому числі і РАЗВАДОВСЬКОМУ В.Й. (начальнику Управління – УНІАН), як зловживання владою та службовим становищем не входить», йдеться у повідомленні.