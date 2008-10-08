У Харкові пройдуть Дні грецької культури
12:15, 08 жовтня 2008Харьків
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Урочисте відкриття – 11 жовтня
Харків. 8 жовтня. УНІАН. У Харкові пройдуть Дні грецької культури.
Як повідомляє сайт міськради, урочисте відкриття Днів грецької культури відбудеться в суботу, 11 жовтня, о 14.00 у виставковому залі Центральної наукової бібліотеці Харківського Національного університету ім. В.Каразіна (площа Свободи, 4, 8-й поверх).
Захід розпочнеться виставкою робіт членів Харківського міського земляцтва греків «Геліос»: художників Поліни Дзюбенко, Харитона Думбура, Олени Думбур, фотографа Ірини Павлової.
В рамках Днів грецької культури стартує конкурс дитячого малюнку «Мир. Діти. Казка».
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