У Харкові пройдуть Дні грецької культури

Урочисте відкриття – 11 жовтня

Харків. 8 жовтня. УНІАН. У Харкові пройдуть Дні грецької культури. Як повідомляє сайт міськради, урочисте відкриття Днів грецької культури відбудеться в суботу, 11 жовтня, о 14.00 у виставковому залі Центральної наукової бібліотеці Харківського Національного університету ім. В.Каразіна (площа Свободи, 4, 8-й поверх). Захід розпочнеться виставкою робіт членів Харківського міського земляцтва греків «Геліос»: художників Поліни Дзюбенко, Харитона Думбура, Олени Думбур, фотографа Ірини Павлової. В рамках Днів грецької культури стартує конкурс дитячого малюнку «Мир. Діти. Казка».

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