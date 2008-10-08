На російській біржі зупинено торги
14:09, 08 жовтня 2008Харьків
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Індекс РТС упав на 11,25%
Харків. 8 жовтня. УНІАН. Торги на фондовій біржі РТС зупинено до спеціального розпорядження Федеральної служби з фінансових ринків Росії (ФСФР).
Про це повідомляє офіційний сайт РТС.
Нагадаємо, торги на провідній російській фондовій біржі РТС було зупинено сьогодні об 11:05 за московським часом на одну годину. До моменту припинення торгів індекс РТС упав на 11,25% - до 761,63 пункта.
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