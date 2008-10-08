Повний рейтинг ФІФА

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг футбольних збірних.

Лідерство в рейтингу продовжує зберігати, і навіть нарощує відрив, чемпіон Європи - збірна Іспанії. За нею, як і у вересневому рейтингу– Італія й Німеччина. Голландія і Хорватія, втративши очки, пропустили на 4-у позицію Бразилію. Аргентина і Чехія - без змін, а на 9-е місце піднялася збірна Росії (+63 очка і три рядки вгору). Португалія утрималася в десятці..

Україна показала одне з кращих зростань у рейтингу (+94 очка), піднялася відразу на сім позицій і тепер 19-а.