У четвер на Сході дощі

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Завтра у східних областях України місцями очікується невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°тепла, на півдні до 12°; вдень 12-17°, на Закарпатті та в південній частині місцями 18-20°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 5-10°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

10-11 жовтня - мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура 3-8°, на узбережжі морів до 10°, 10 жовтня в Україні, крім півдня та Закарпаття, 1-6° тепла, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями заморозки 0-2°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 20°; на високогір`ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

12-13 жовтня - без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 12°, вдень 12 жовтня 10-16°, 13 жовтня 14-19°.

У Києві у четвер опади не очікуються. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 14-16°. По області - мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

10-11 жовтня - мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10 жовтня 1-6° тепла, 11 жовтня 3-8°; вдень 11-16°.

12-13 жовтня - без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12 жовтня 10-16°, 13 жовтня 14-19°.