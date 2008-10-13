23 жовтня – сесія міськради

Харків. 13 жовтня. УНІАН. 23 жовтня відбудеться 26-та сесія Харківської міської ради V скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, депутати планують розглянути 45 питань.

До порядку денного внесено, зокрема, питання про внесення змін до бюджету і деяких міських програм, відведення земельних ділянок, припинення та надання юридичним та фізичним особам у користування земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівель і споруд, надання дозволів на будівництво та пільг з плати за землю, питання комунальної власності, продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення юридичним та фізичним особам України.