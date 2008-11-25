Сьогодні у Харкові влаштують показову порку божників
09:51, 25 листопада 2008Харьків
0 0
У свідки беруть журналістів
Харків. 25 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові комунальні підприємства «Харківські теплові мережі», «Вода», «Комуночиствод» спільно проводитимуть відключення споживачів боржників від послуг гарячого і холодного водопостачання, а також
каналізації.
Як повідомляє сайт Харківської міськради, відключення проводитимуться за адресами: вул. Польова 8, пер. Тарасівський, 4.
Міськвиконком організовує виїзд представників ЗМІ на місце події.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter