Сьогодні у Харкові влаштують показову порку божників

У свідки беруть журналістів

Харків. 25 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові комунальні підприємства «Харківські теплові мережі», «Вода», «Комуночиствод» спільно проводитимуть відключення споживачів боржників від послуг гарячого і холодного водопостачання, а також каналізації. Як повідомляє сайт Харківської міськради, відключення проводитимуться за адресами: вул. Польова 8, пер. Тарасівський, 4. Міськвиконком організовує виїзд представників ЗМІ на місце події.

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