До кінця тижня в Україні йтиме сніг

Харків. 18 грудня. УНІАН. В четвер, 18 грудня, в Україні буде хмарно. Вночі у західній частині, вдень на Правобережжі йтиме сніг, мокрий сніг, на заході та на Одещині - з переходом у дощ; подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу; на решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південно-східний, 7-12 м/с, в західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с. Температура повітря у східній частині вночі 7-12°, вдень - 0-5° морозу; у західних областях, на Одещині та півдні Криму вночі - від 2° морозу до 4° тепла, вдень - 1-6° тепла; на решті території вночі - 2-7° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла.

19-20 грудня хмарно з проясненнями. На Лівобережжі (крім Херсонщини) без істотних опадів. Температура вночі - 6-11°, на Луганщині - до 13° морозу, вдень - 1-6° морозу. На решті території часом невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу (19 грудня в західних, Вінницькій та Одеській областях помірні, в карпатському регіоні місцями сильні опади); місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, в західних областях туман. На дорогах північних та центральних областей подекуди ожеледиця. Температура вночі - 1-6° морозу, вдень - від 4° морозу до 1° тепла; в західній та південній частині вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 0-5° тепла, 19 грудня в Криму та на Одещині - до 10° тепла. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, 18 грудня в Україні, крім західних та східних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

21-22 грудня без істотних опадів, лише 22 грудня в західних та північних областях невеликі опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Температура вночі - 5-11° морозу, вдень - 0-6° морозу, у західній та південній частині вночі - 0-5° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті та півдні Криму протягом доби 0-5° тепла); 22 грудня у північних та західних областях відбудеться підвищення температури на 2-4°.

У Києві 18 грудня хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 3-5° морозу, вдень - 0-2° морозу

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У Київській області хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 2-7°морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла.

19-20 грудня хмарно з проясненнями. Часом невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу (вдень 20 грудня без істотних опадів); місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, 19 грудня місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі - 1-6° морозу, вдень - від 4° морозу 1° тепла.

21 грудня без істотних опадів; температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу. 22 грудня невеликий сніг та мокрий сніг, підвищення температури на 2-4°.