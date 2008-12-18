Сьогодні Металіст грає з Бенфікою

Харків. 18 грудня. УНІАН. Сьогодні харківський Металіст зіграє останню гру групового етапу Кубку УЄФА з лісабонською Бенфікою - одним із лідерів чемпіонату Португалії.

Матч проходитиме на стадіоні, де 2004 року проходив фінал Євро-2004.

У групі В напередодні склалося таке становище команд:

Олімпіакос (3) - Герта (2), Бенфіка (1) - Металіст (7). У Галатасарая, який зіграв всі чотири матчі - 9 очок.

Щоб продовжити виступи в Кубку УЄФА, Бенфіка має вигравати в Металіста з різницею не менш як у 9 м’ячів, при умові, що Олімпіакос і Герта зіграють унічию.

«Звичайно, нам би хотілося закінчити груповий турнір на першому місці, для цього нам потрібно завтра виграти. Хоча ми чудово розуміємо, що Бенфіка - хороша команда, і, звичайно ж, вони постараються грюкнути дверима. Основне завдання для нас - показати хорошу гру на цьому чудовому стадіоні», - сказав головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ 17 грудня на передматчевій прес-конференції.

За словами тренера, найголовніше для Металіста зараз зберегти мотивацію на гру, оскільки команда достроково вийшла до наступного кола змагань.

Початок матчу о 21.45. Гру транслюватиме телеканал УТ-1, а також відбуватиметься On-Line трансляція в Інтернеті.